– Jeg vet ikke hvordan det ville gått hvis han ikke hadde vært der

Søndag kveld skrev Adresseavisen historien om da Jann Gunnar Witzøe falt om under ei treningsøkt på 3T Rosten i Trondheim. Da han våknet ble han fortalt at en ukjent mann hadde gjort hjertekompresjoner på han, og ringt familien hans og fortalt hva som hadde skjedd. Han hadde også kjørt og hentet familien, slik at de kunne bli med Witzøe i ambulansen.