Har brukt flere tusen kroner på behandling uten å bli kvitt skabben

- Det er helt forferdelig. For det første føler du deg skitten. Jeg bytter klær hver dag, legger alt i poser og skifter på sengen hele tiden. Jeg fjerner både håndklær og tepper, og har blitt så paranoid at jeg ikke tør å sitte på samme plass i sofaen for lenge, sier en 22 år gammel student fra Trondheim, som ikke ønsker å stå frem med navn.