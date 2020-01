Kom til Selbu for å rydde opp etter rabaldermøte

- Det var utvilsomt samer i dette området før Norge ble til. Uansett hvem som kom først, er vi alle her i dag til dialog og for å finne løsninger, sa sametingspresident Aili Keskitalo da hun torsdag besøkte Selbu for første gang siden konfrontasjonen mellom selbygg og samer i fjor sommer.