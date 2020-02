Leteaksjon på Fosen avsluttet etter funn av død mann

Det som skjedde den søndagen fikk begeret til å flyte over

To norske forretningsmenn kan tjene millioner på kvinners nakenbilder

- Vi har mistet to kolleger i dag

To norske forretningsmenn kan tjene millioner på kvinners nakenbilder

Stortap for serielederen i Tyrkia, Linnes og co. har kontakt

Brannvesenet har fått kontroll over ammoniakk-lekkasje i Lebesby

Saken oppdateres.

Politiet meldte om funnet klokken 22.20 søndag.

De skriver at mannen ble funnet i Brekka-området i Lysøysund der leteaksjonen foregikk, og at letingen nå er avsluttet.

Operasjonsleder Håvard Høyem ved Trøndelag politidistrikt sier til Adresseavisen at de pårørende er varslet.

Politiet varslet tidligere på søndag de sammen med Hovedredningssentralen startet en leteaksjon i forbindelse med at en mann ikke hadde kommet hjem fra en tur i området.

Mannen hadde med seg en hund på turen, og familien varslet politiet da hunden kom tilbake alene.

Mann i 50-årene

Det ble satt inn både helikopter, hundepatruljer og bakkemannskap fra blant annet Røde Kors i letingen.

Det var en mann i slutten 50-årene som var savnet, opplyste Stig Roger Olsen, operasjonsleder i politiet i Trøndelag tidligere på søndag

Klokken 19.16 sa Olsen at det var rundt 20 personer fra Røde Kors som deltok, i tillegg til fire hundepatruljer fra Forsvaret, to hundepatruljer fra politiet og to hundepatruljer fra Norske Redningshunder.

Søk med helikopter

Et Sea King-helikopter fra Ørland deltok også i letingen. Norsk Folkehjelp opplyste at de også deltok.

- Det er til tider ulendt terreng med bratte skrenter, og til dels tett skog, sa Olsen om leteområdet.

Hunden kom tilbake uten eieren

Politiet fikk melding fra familien til turgåeren klokken 14.16, og Olsen sier at hunden kom tilbake alene omtrent to timer etter at mannen hadde gått ut.