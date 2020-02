Politiet leter etter savnet turgåer på Fosen

To personer omkom i lastebilkollisjon på E6

Saken oppdateres.

Politiet har sammen med HRS startet leteaksjon i forbindelse med at en mann ikke har kommet hjem fra en tur i området Dyrfjellet, opplyste politiet på Twitter klokken 15.03 lørdag.

Et redningshelikopter fra Ørland bistår i leteaksjonen i, opplyser Hovedredningssentralen.

Mann i 50-årene

Det er en mann i slutten 50-årene som er savnet, opplyser Stig Roger Olsen, operasjonsleder i politiet i Trøndelag, som forteller at de har satt inn store ressurser.

- Vi leter i terrenget med bakkemannskaper fra Røde Kors, og det vil bli flere, sier Olsen klokken 16.35, som også sier at politiets hundepatrulje er forventet å komme til stedet i 17-tiden.

Olsen sier at de leter i området Brekka i Lysøysund, sør for området Tiltremsveien og Hellesvikveien.

Hunden kom tilbake uten eieren

Ifølge politiet er mannen kledd i grønne klær og blå lue, og han hadde med seg en labrador på turen.

Politiet fikk melding fra familien til turgåeren klokken 14.16, og Olsen sier at hunden kom tilbake alene omtrent to timer etter at mannen hadde gått ut.