Håper å få avhørt kvinnen som reddet seg ut av brennende trailer

To sjåfører mistet livet i møteulykken mellom to semitrailere som skjedde ved Østvika nord for Hammer i Snåsa i 10.45-tiden på søndag. Den ene mannen kom fra Øst-Europa, mens den andre omkomne var 30 år gamle Vegar Kim Osen fra Steinkjer, opplyser etterforskningsleder Leif Gundersen ved Steinkjer politistasjon til Adresseavisen mandag formiddag.