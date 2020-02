Slaktes av sine egne - nå slår hun tilbake

Som Adresseavisen avslørte onsdag kveld har seks store arbeiderlag i Trondheim sendt brev til valgkomiteen og styret i Trondheim Ap, hvor leder Bjørnbet får knusende kritikk. Det hevdes blant annet at mange mener hun verken er sterk, samlende eller synlig. Hun kritiseres også for at hun er fraværende, og at hun tar tydelig side i interne saker hvor det er uro.