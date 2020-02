Trondheim Ap vil ha Giske inn i fylkesstyret

Som Adresseavisen skrev før jul er Giske favoritt til fylkesledervervet, om han går inn for det. Det ble ikke mindre aktuelt etter at både leder og nestleder i styret, Per Olav Skurdal Hopsø og May Britt Lagesen sa nei til gjenvalg forrige fredag. Selv har ikke Giske kommentert dette, og han vil heller ikke det fredag formiddag, etter at det ble kjent at Trondheim Ap - hans eget lokallag - har spilt hans navn inn som aktuell styremedlem.