Politiet melder på Twitter at UP har avholdt promillekontroll på riksvei 705 ved Tømra i Selbu. 32 biler ble kontrollert. To førere ble ilagt gebyr, hvorav ett for manglende bruk av bilbelte og ett for bruk av sommerdekk. Politiet meldte først på Twitter at UP måtte ta opp jakten etter en bil som hadde stukket av fra kontrollen. Men det hele var en misforståelse.