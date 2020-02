- Det har vært en påkjørsel i et gangfelt i nærheten av en rundkjøring på Grillstad. Vår vurdering er at det trolig er syklisten som har hatt litt for høy fart, på vei over gangfeltet. Han ble truffet av en bil i bakhjulet, og gikk i bakken. Han skal ha hatt vondt i en arm, men hadde ikke behov for helsehjelp, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen til Adresseavisen.