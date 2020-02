«Falsk» internett-kontrollør observert på nytt: - Ikke slipp de inn!

Matprofiler samarbeider om matkultursenter for barn på Credo

Saken oppdateres.

Tirsdag skrev politiet om en person som utgir seg for å komme fra et firma som skal kontrollere internettoppkoblingen, i et forsøk på å komme seg inn i flere boliger på Jakobsli.

Torsdag har mannen på nytt blitt observert på Jakobsli.

- Opplysninger på at det er to personer som kommer i samme ærend. Ikke slipp de inn, skriver politiet på Twitter.

Har på seg falske Telenor-kort

Politiets operasjonsleder Frank Brevik forteller at de har mottat flere beskrivelser av de to mistenkte.

- Den ene snakket norsk og hadde langt, mørkt hår. Den andre har blitt beskrevet som i 30-årene med luftige klær og mørk overdel. Den ene hadde også et Telenorkort rundt halsen, men melderen noterte seg at logoen var alt for stor, det var åpenbart noe de hadde ordnet selv. Kreativ gjeng dette, sier han til Adresseavisen.