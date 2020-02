«Falsk» internett-kontrollør observert på nytt: - Ikke slipp dem inn

Veksten i busstrafikken halvert etter at metrobussen begynte å kjøre

Saken oppdateres.

Tirsdag skrev politiet om en person som utga seg for å komme fra et firma som skal kontrollere internettoppkoblingen, i et forsøk på å komme seg inn i flere boliger på Jakobsli i Trondheim.

Onsdag ble på nytt observert i samme område.

- Opplysninger på at det er to personer som kommer i samme ærend. Ikke slipp dem inn, skriver politiet på Twitter.

Politiets operasjonsleder Frank Brevik forteller at de har mottatt flere beskrivelser av de to mistenkte.

- Den ene snakket norsk og hadde langt, mørkt hår. Den andre har blitt beskrevet som i 30-årene med luftige klær og mørk overdel. Den ene hadde også et Telenor-kort rundt halsen, men melderen noterte seg at logoen var altfor stor, det var åpenbart noe de hadde ordnet selv. Kreativ gjeng dette, sier han til Adresseavisen.