Torsdag morgen sto politiet i John Aaes vei og Anne-Kath. Parows veg i Trondheim og kontrollerte bilister for promille. Like før klokka 08.30 avblåste politiet kontrollen. Da hadde 194 bilister avgitt blåseprøve. Det ble utslag hos én bilist og vedkommende ble tatt med for utvidet prøve.