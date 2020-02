Mann pågrepet i leilighet i Trondheim etter væpnet aksjon

Forslag for å få ny direktebuss til Flatåsen

Saken oppdateres.

En mann i 30-årene er pågrepet i en leilighet på Strindheim i Trondheim etter å ha vært voldelig mot tidligere samboer. Det blir opprettet en sak, skriver politiet på Twitter klokka 05.50 mandag morgen.

- Mannen har utøvd vold. Han har både slått og truet med kniv, forteller operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt.

Voldsepisoden foregikk inne i fornærmedes leilighet. Kvinnen i 30-årene fikk varslet operasjonssentralen klokka 05.

- Da vi fikk meldingen rykket vi ut med flere patruljer, sier Lægdheim.

Hun forteller at mannskapene var bevæpnet under aksjonen. Klokka 05.30 ble det meldt om kontroll på mannen. Han ble pågrepet på stedet og er siktet for vold og trusler.

- Han ble kjørt til arresten og vil bli satt i varetekt, sier Lægdheim.

Hun forteller videre at politiet ble værende på stedet for å sikre spor.

Kvinnen er lettere skadd og kunne fortelle politiet hva som hadde skjedd.

- Hun hadde ikke behov for akutt behandling, sier Lægdheim.