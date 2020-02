E6 er midlertidig stengt for større kjøretøy

– Entreprenøren vår er på vei til stedet for å reparere skiltet. Det skal ikke være fare for at skiltet faller ned, så inntil videre kan personbiler passere stedet. Likevel henger dette skiltet såpass langt ned mot veibanen at det er fare for at større kjøretøy kan krasje inn i det, derfor må nok vogntog vente en stund, sier trafikkoperatør Pål Haugbro til Adresseavisen klokken 12.21 onsdag formiddag.