En bil skal ha kjørt inn i et tre på E39 i Heim. Det melder politiet i Trøndelag på Twitter like før klokka 14 tirsdag ettermiddag. Klokken 14.16 skriver de at helsepersonell er på stedet og at de melder om store materielle skader. Bilføreren er tatt inn i ambulansen for undersøkelse.