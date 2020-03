– Vi har fått flere meldinger om at personer som vi antok var i hjemmekarantene, lever som normalt bortsett fra at de ikke går på jobb. Tipsene går blant annet ut på at folk i karantene går på butikken og på treningssenter. Det må man ikke gjøre, sier legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen til bt.no.