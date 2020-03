Politiet meldte natt til søndag om to trafikkontroller langs E6 sør for Trondheim. Først ble det meldt at Utrykningspolitiet hadde hatt kontroll på Heimdalsmyra. Denne resulterte i sju forenklede forelegg, og høyeste hastighet som ble målt var 110 km/t i 80-sona.