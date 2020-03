- Alle vi snakker med, ser helst at vi avlyser

- Vi er fullstendig klare over at det blir svært utfordrende hvis alt skjer på én gang



Mandag er det bestemt at NTNU avlyser både den store konferansen Energy Transition, som skulle vært avholdt den 24. mars og Zen-konferansen for klimavennlige nabolag torsdag denne uka. Faren for å spre koronasmitte er årsaken.

- Alle arrangement som kan utsettes, skal utsettes, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby ved NTNU. Mandag har de lagt ut nye retningslinjer på intranettet. Kjernevirksomheten skal prioriteres. Undervisning går som planlagt. Hun sier videre at reiseaktiviteten skal begrenses.

- Må du ikke reise, skal du ikke reise.

- Deltar i dugnad for å hindre smitte

Organisasjonsdirektøren oppfordrer alle ved NTNU om å gjøre en risikovurderering før de avholder ulike samlinger.

- Det er krevende fordi vi må legge om rutinene våre. Men vi deltar i den nasjonale og internasjonale dugnaden for å hindre at smitte sprer seg.

I de nye retningslinjene heter det at hovedmålet både er å sørge for at kjernevirksomheten ikke blir unødvendig skadelidende og å bidra til dugnaden for å stoppe spredning.

Avlyser konferanse om klimavennlige nabolag

Torsdag denne uka skulle fagfolk vært samlet til en konferanse i Trondheim om klimavennlige nabolag. Det blir det ingenting av på grunn av koronaviruset.

Rundt klokka 13 mandag bestemte arrangørene av Zen-konferansen at de må avlyse konferansen om nullutslippsområder.

- Det skyldes retningslinjene fra HMS-avdelingene i Sintef og NTNU, sier senterleder Arild Gustavsen. Han står i spissen for forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer. Om noen få dager skulle han ha samlet mellom 150 og 200 mennesker i Trondheim. Det blir det ikke noe av.

- Vi hører på rådene om ikke å avholde arrangement med mange folk, sier Gustavsen.

Avlyser Energy Transition

Om to uker skulle NTNU-professor og direktør for Energy Transition, Asgeir Tomasgard, tatt mot 600 deltakere og talere til sin årlige, store konferanse. Nå må han i stedet avlyse.

- Vi ser at det blir vanskelig å gjennomføre. Det kommer flere avlysninger, sier han. Hovedkonferansen tirsdag 24. mars er en del av et ukesarrangement med ulike små og store samlinger. Han forteller at de trolig kommer til å holde mindre workshops som også var planlagt til denne uka.

- Helse og sikkerhet veier tyngst. Alle vi snakker med, ser helst at vi avlyser. Vi har ikke fått noe pålegg om å avlyse, men vi ser at det er det eneste fornuftige å gjøre.

Adresseavisen skulle i samarbeid med NTNU Energy Transition og Technoport arrangere et folkemøte, Klimatoppmøte Trøndelag samme dag, 24. mars. Også det blir avslyst på grunn av smittefaren.

