En sju år gammel skoleelev ble skadd i to fingre etter en knivepisode i en skolegård på en barneskole i Trondheim mandag formiddag. Hendelsen skjedde i et friminutt i 10-tida. Eleven som ble skadd går i 2. klasse, mens eleven som skal ha hatt med kniv ut i skolegården går i et høyere klassetrinn.