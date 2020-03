Fengslingsmøte: Vil ha nye fire uker i varetekt for Ranheim-siktet

Torsdag gikk varetektsperioden ut for den siktede mannen i 50-årene. Han har sittet fengslet i to uker. Politiadvokat Aleksander Tokle ved Trøndelag politidistrikt opplyste allerede på tirsdag at påtalemyndigheten ønsket å varetektsfengsle mannen i en ny periode. Dette begrunnet i at han på frifot vil kunne ødelegge bevis i saken.