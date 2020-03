Melder om «panikkhamstring» i Trondheim

– Det smalt virkelig, onsdag i 13-tiden. Da strømmet det på med folk, parkeringen ble fylt opp og vi så med en gang at noen områder i butikken ble tømt for varer. Jeg jobbet til sent på kvelden i går, og det var et konstant trøkk helt til stengetid. Torsdag har startet på akkurat samme vis, sier kjøpmann Signora Rønning til Adresseavisen.