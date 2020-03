Leter etter person som skal ha gått gjennom elva - kan ha vært falsk alarm.

- Vi er i kontakt med vedkommende som varslet og vi begynner heldigvis å tvile på at det er en andreperson som har gått gjennom isen her. Det er rus inn i bildet med vedkommende vi tar avhør med nå, så vi har grunn til å tvile på at noen andre har gått gjennom isen i det hele tatt. Vi fortsetter likevel søk som om noen skal ha gått gjennom, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen til Adresseavisen klokken 13.25.