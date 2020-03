Kunnskapsministeren hyller massiv digital lærer-dugnad

I sin nasjonale dugnad gjør lærerne de kan for å hjelpe og støtte hverandre. Facebooksiden "Korona-dugnad for digitale lærere" har i skrivende stund 48 500 medlemmer som har vært aktive igjennom hele helgen for å løse utfordringene med å jobbe hjemmefra. Sammen skal de finne løsninger og sørge for at norsk skole går videre til tross for at alle norske skoler er stengt frem til torsdag 26. mars på grunn av koronapandemien.