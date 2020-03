Filmet sin egen ulovlige forbikjøring. Da politiet ville se beviset, forsøkte føreren å bite

Den spesielle hendelsen fant sted i Skaun i juni i fjor og var nylig temaet i en straffesak i Sør-Trøndelag tingrett. En mann i 50-årene møtte som tiltalt for uaktsom kjøring og vold mot offentlig tjenestemann. Tiltalte erkjente straffskyld for den ulovlige forbikjøringen, men ikke for å ha utøvd vold mot de to politimennene.