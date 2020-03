- Dessverre viser lørdagens uønskede hendelse at det var riktig å stenge sykehusene for publikum på natt og innføre vakthold ved bruk av vektere. Med bakgrunn i at en person knuste seg inn på Sykehuset Levanger, har strategisk kriseledelse besluttet å styrke vaktholdet ytterligere fra lørdag kveld, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.