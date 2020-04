Skoler, SFO og barnehage med musikalske «koronagrep»

Saken oppdateres.

Tirsdag skulle Nyborg SFO etter planen hatt premiere på sin egen musikal, «Når alt står på spill».

For ellevte år på rad har fjerdeklassingene jobbet i månedsvis med musikalen, men på grunn av koronasituasjonen måtte alle de fire forestillingene avlyses.

- Allerede før skolene ble stengt skjønte vi at det ikke gikk, slik situasjonen er nå. Da fikk våre to kulturpedagoger en god idé, sier leder for Nyborg SFO, Linda Eggen Rønning.

Som en oppmuntring og hyllest til barna som nå sitter hjemme uten å få vist frem musikalen sin, publiserte Nyborg SFO tirsdag en musikkvideo. Låten er en omskrevet versjon av Jahn Teigens «Bli bra igjen».

Trine Hansen har skrevet teksten og spilt inn vokal til låten, mens Jonas Kløvjan kompet og redigerte videoen. Ledere og andre SFO-ansatte er også med i musikkvideoen.

- All ære til de kreative sjelene som jobber her, som både har disse ideene, og som får resten av personalet til å tørre å «ta av» selv om de sitter hjemme hver for seg. Jeg tror dette gjør mye godt, både for barna og for arbeidsmiljøet vårt, sier Rønning.

Satser på å få vist musikalen

SFO-lederen forteller at barnas tilbakemeldinger bare har vært positive.

- Noen av dem sa at vi var rare og at det var artig. Også var det ei som sa at hun ble rørt, fordi hun skjønte at vi tenkte på dem - og det var jo akkurat det vi ønsket å formidle, sier hun.

Samtlige fjerdeklassinger på SFO er med på musikalen, enten på eller bak scenen, og Rønning sier at barna har gledet seg lenge til å vise den frem.

- Vi har sagt at vi skal få gjennomført musikalen på en eller annen måte. Om det blir før sommeren eller til høsten - eller om det kanskje blir en film i stedet for forestilling i gymsalen - vet vi ikke. Men vi ønsker i hvert fall at de skal få vise frem det de har jobbet med.

Elevene synger om karantene

Også Gimse skole i Melhus kommune har funnet en musikalsk måte å kommunisere med elevene på.

Mandag publiserte skolen en musikkvideo på Facebook, til en omskrevet versjon av «Trønder». Låten har fått tittelen «Karantene», og oppsummerer hvordan de to siste ukene har vært.

7.trinn på Gimse skole har «funnet opp hjulet på nytt» i den nye skolehverdagen. Her er deres og vår oppsummering av de 2 første ukene Publisert av Gimse skole Mandag 30. mars 2020

Både ansatte og elevene i 7. trinn har sendt inn videoer hjemmefra, hvor de danser, synger og spiller instrumenter. Kontaktlærer, og låtskriver for anledningen, Lars Trygve Grimstad, har satt sammen klippene til en fullverdig musikkvideo.

- Jeg fikk ideen da barna mine ville høre på Trønder-sangen i bilen. Dette var rett etter at NRK hadde publisert musikkvideoen til «Se ilden lyse», og da tenkte jeg at vi kunne gjøre noe lignende med «Trønder», sier Grimstad.

- Måtte mase litt

Grimstad forteller at det var lett å få med elevene på musikkvideoen. Litt mer utfordrende var det å få dem til å sende videoklippene i tide.

- Jeg hadde forventet at generasjonen som lever for selfies og TikTok skulle levere raskt på hjemmebane, men jeg måtte faktisk mase litt. Men vi kom jo i mål, sier han.

Videoen har i skrivende stund blitt delt over 170 ganger, og både elever og foreldre har gitt positive tilbakemeldinger, sier Grimstad.

- Jeg tror egentlig ikke elevene helt så for seg hvordan resultatet skulle bli da de sendte inn videoklipp, så de ble nok like positivt overrasket som alle andre som så videoen på Facebook.

Egen barne-TV

På Romolslia barnehage har de ansatte laget en egen versjon av barne-TV, som de sender ut til foreldre og barn en gang i uka.

Romolslia barne-TV har hatt både yoga, hilsener fra ansatte, lek og musikkinnslag; «Vaske hender-sangen».

Ifølge barnehagelærer Trine Oftedal har dette tiltaket fått kjempegod respons.

- Foreldrene forteller at både de og barna setter stor pris på at vi viser at vi bryr oss ved å lage innhold til dem. Kreativiteten er i full sving, sier hun.