Jernbanedirektoratet stikker kjepper i hjulene for planene om flere tog på Trønderbanen: Foreslår to tog i timen tidligst i 2026

– Først ba Jernbanedirektoratet oss om å gå for en løsning med delvis elektrifisering og flere andre tiltak, slik at det frekvensen kunne økes raskt. . Så foreslår de selv at dette ikke skal skje før etter 2026. Det er ikke greit, sier Bjørkhaug, som er leder for hovedutvalg transport i Trøndelag fylkeskommune.