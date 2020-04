Opprinnelig skulle bystyret i Trondheim vedta forbud mot alt salg, utdeling og all bruk av heliumballonger på kommunal grunn under bystyrets møte torsdag. Men allerede før møtet startet, ble det klart at forbudet vil gjelde alle typer ballonger. Da hadde forslagsstiller SV fått med seg Ap, MDG og Sp til følgende vedtak: