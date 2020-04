- Det har vært en travel vakt, med mange hendelser

- Vi har fått tips fra publikum om at det har vært vanskelige kjøreforhold i Okstabakken. Alle entreprenører er ute. Jeg antar at det har blitt bedre, men for noen timer siden var det veldig sporete, sier trafikkoperatør Pål Haugbro ved Vegtrafikksentralen til Adresseavisen fredag kveld klokken 21.00.