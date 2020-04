Adresseavisen har snakket med sosialmedisiner og NTNU-professor Steinar Westin og kommuneoverlege i Oppdal, Kirsten Opdahl. Begge understreker at det nå er viktig å teste flere og holde smittede i streng isolasjon. Men de er spente og urolige for resultatane av at regjeringa letter på de strenge smitteverntiltakene.