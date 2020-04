Videointervju: Vi har møtt trøndersk familie i spansk portforbud

- Dette kunne jeg ikke ha forestilt meg skulle skje da vi flyttet til Spania, sier Eilertsen.

At det skulle bryte ut en pandemi og at landet de bodde i skulle ha det nest høyeste dødstallet i Europa var ikke et scenario de kunne se for seg kom til å skje da familien på fem flyttet fra Trondheim.