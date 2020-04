- Jeg kaller romkameratene for «familien» min

Ørland: - Det var jo ganske lenge et håp om at vi skulle få permisjoner til påske. Men etter hvert forstod vi at vi må ha alle i leiren. Dersom vi sender hjem folk, er det en sannsynlighet for at noen blir smittet. Og det er en sjanse vi ikke kan ta. Folk er veldig klare over at vi er i forsvaret, og har en viktig jobb å gjøre. sier Julie Bye Brandt.