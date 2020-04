Et forsterhjem varslet om feilen etter å ha fått brev om en annen klient gjennom den digitale postgangen, skriver Trønder-Avisa. Avisa skriver at det skjedde da barnevernstjenestene i Inderøy og Steinkjer ble slått sammen. Da ble de to databasene med alle personopplysningene også slått sammen.