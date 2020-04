- Den avdøde kan være smittet av vikaren

- Det er svært trist at Covid-19 har medført et dødsfall ved et av våre sykehjem. Vedkommende var en av pasientene ved Havsteinekra sykehjem som ble bekreftet smittet i påsken. Dette var en mann i 80-årene med svært redusert allmenntilstand, bekrefter helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Helge Garåsen.