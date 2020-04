Utbyggingsplaner for 332 millioner kroner

Innherredsveien blir miljøgate: Byggestart til høsten

En mangeårig drøm går i oppfyllelse for beboerne på Lademoen. Om to år får Trondheim byens første miljøgate. Miljøpakken skal bygge om Innherredsveien for 332 millioner kroner.