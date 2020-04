Det var mandag ettermiddag at en ung mann og en ung kvinne, på hver sin lettmotorsykkel, var involvert i en ulykke. Hendelsen skjedde på fylkesvei 6706 i Malvik, i Leistadkrysset like ved påkjøringsrampen til E6. Tilstanden til de to involverte ble sent mandag kveld beskrevet som alvorlig, men stabil.