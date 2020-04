Frykter at stillestående vann er en tikkende bombe

Omringet av målere, vannrør og vanntanker, stenger driftstekniker Terje Sagen ventilene til fire store filter ved Heimdal videregående skole i Trondheim. Sagen og forvalter i Trøndelag fylkeskommune, Torstein Leraan er i skolens renseanlegg for å kontrollere kvaliteten på vannet. Her brukes det mekanisk filtrering og UV-lys for å ta livet av bakterier og virus.