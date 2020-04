– Nå må hun forlate dem for all evighet. Det er så trist

Da kirkeklokkene ringte klokka 11 onsdag formiddag og de sørgende hadde funnet plassene sine i St. Olav domkirke på Kalvskinnet i Trondheim, sto det fremdeles et tyvetalls personer utenfor. De hadde møtt opp for å ta et siste farvel med Tirhas Tekle Kifllay (33). Etter seremonien vil avdøde bli gravlagt ved Tilfredshet kirkegård.