Vindkraftmotstandere dømt til høyere bøter

De tre vindkraftmotstanderne på Frøya som har vært tiltalt for brudd på oppholdsforbudet i anleggsområdet, dømmes og får en bot på 10 000 kroner hver. Aksjonsleder Eskil Sandvik frikjennes imidlertid for den ene overtredelsen han var tiltalt for.