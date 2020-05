- Vi har fått melding om noe mørkt som ligger på veldig tynn is på Jonsvatnet. Det er veldig usikkert hva dette er, men vi har sendt redningsmannskap og Sea King til området for å se hva det kan være, sa operasjonsleder Frank Brevik i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen like etter klokken halv to fredag ettermiddag.