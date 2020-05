Ordførere ber om full skoleåpning

- For vår del tror jeg vi skulle ha klart både 5.- 7. klasse og ungdomskolen fra og med neste uke. Når det åpnes for sosiale sammenkomster for femti personer, og vi er i underkant av åtti på skolen, tror jeg vi ville fått til det, uten at jeg skal påstå det 100 prosent sikkert, sier Lierne-ordfører Bente Estil (Ap).