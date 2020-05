Det skapte mye debatt da Vinmonopolet i vinter søkte om å flytte utsalget fra Byhaven til kjøpesenteret Sirkus Shopping på Strindheim. Søknaden ble behandlet i formannskapet, som sa et tydelig nei til flyttingen. Med unntak av Frp, var formannskapspolitikerne samstemte om at det ville være skadelig for Midtbyen å miste ett av sine to polutsalg.