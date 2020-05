Trondheimsbedrift må stenge dørene for godt

Fem ansatte mister jobben når skjønnhetssalongen Brow Rehab legger ned etter tre år i Midtbyen. Det annonserte de ansatte selv på Facebook, i ei melding ledsaget av et sort hjerte med ordene "Takk for oss". Salongen er en del av en kjede med fire salonger, og det var i hovedsak salongene i hovedstaden som bukket under som følge av korona-stengingen, opplyser daglig leder for Brow Rehab Trondheim, Pia Anette Thobroe til Adresseavisen.