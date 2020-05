Ingen skole for 5. til 10. trinn før på onsdag

Tysklands president: Nazistenes fall for 75 år siden er en dag for takknemlighet

Dette bekrefter oppvekst og utdanningsdirektør i Trondheim kommune, Camilla T. Nereid.

Torsdag ettermiddag opplyste kunnskapsminister Guri Melby om at alle skoler kan åpne fra førstkommende mandag, 11. mai.

For veldig mange skoler vil det bli vanskelig, da undervisningen denne uken skal fullføres på hjemmeskole. Lærere og ledelse ved skolene har behov for tid til å planlegge hvordan åpningen av skolebyggene og den praktiske undervisningen skal gjennomføres når resten av elevene skal tilbake.

Ulikt på skolene

Det har allerede kommet meldinger i den digitale meldeboka fra mange skoler om at det ikke vil bli undervisning i skolebygget før onsdag 13. mai. Enkelte skoler vil ikke ta i mot elever fra enkelte trinn før i slutten av uka. På de fleste skolene ser det ut til at de vil praktisere ulike tider for oppmøte om morgenen og for skoleavslutning på ettermiddagen for de ulike trinnene og gruppene.

- Skolene er jo ulike, skriver Camilla T. Nereid i en sms.

Undervisning i utearealer og gymsaler

I veilederen om smittevern for ungdomsskole og videregående skole fra nasjonalt hold sto det først at gruppestørrelsen i 5. til 10. trinn anbefales å ikke overskride 20 elever. I 1. til 4. trinn er gruppene i dag på 15 elever. I en oppdatert versjon står det at det aller viktigste er å holde en meters avstand. Dermed vil flere skoler stå noe friere i organiseringen av grupper.

I samme veileder står det at alternerende dager og ulike oppmøtetider kan vurderes.

- Det gjør vi, sier rektor ved Selsbakk ungdomsskole skole Gry M. Rossing.

Flere skoler vil ta i bruk alternative arealer for å løse problemer med fysisk plass når kravet er en meter mellom elever i gruppene og anbefalinger om å ikke blande elever over grupper.

- Vi planlegger å bruke uteområder og hallen, sier rektor ved Ranheim skole Maria Husby Gjøgali, som har utfordringer med full skole som per i dag er fordelt på Ranheim og midlertidige skolelokaler på Brøset, på grunn av påbygging.

- Planen er å åpne for alle elever på onsdag. Men litt kortere dager enn vanlig og lavere timeantall, sier rektor ved Sverresborg ungdomsskole Cato Høve.

- Planen vår er at 7. klasse kommer først og 5. og 6. trinn på de to påfølgende dagene, sier rektor ved Åsveien skole Stein Wasmuth.

Følg med i meldeboka

Siden praksis blir ulik på alle skoler, ut i fra kapasitet på lokaler og på lærerkrefter, vil lokal informasjon komme via den digitale meldeboka.

