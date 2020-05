Fikk religiøs oppvåkning under folkehøyskoleåret:

Manshaus var åpen for å finne seg kone på Fosen

Under rettssakens andre dag fortalte tiltalte Philip Manshaus om hvordan han dro på «road-trip» til Trøndelag , var åpen for å finne seg en kone, og fikk en religiøs oppvåkning under folkehøyskoleåret på Fosen.