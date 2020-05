Vekter sendte bekymringsmelding etter fest med 50 deltagere på utested i Trondheim

Lørdag i forrige uke var den første helgen etter at regjeringen kom med nye føringer for utelivsbransjen. I 23-tiden lørdag kveld ble politiet varslet av en vekter om det han selv beskriver som «ingen tegn til å vise hensyn over myndighetenes råd om avstand og smittevern» ved utestedet Provincialen i Trondheim sentrum.