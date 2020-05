Fødselsnummer og karakterer til tusenvis av trønderske elever kan være på avveie

«For deg betyr denne hendelsen at du må være litt ekstra påpasselig og ha litt lavere terskel for å melde fra dersom du tror noen misbruker informasjon om deg eller forsøker å svindle deg for penger. Det er viktig å oppdage ID-tyveri så raskt som mulig for å begrense mulig skade», skriver Trøndelag fylkeskommune i et skriv som er sendt ut til trønderske elever.