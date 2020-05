Flertall for park på hele Bakklandstorget - 16 p-plasser forsvinner

På dagens møte i formannskapet stemte flertallet for et forslag fra Arbeiderpartiets Julie Indstad Hole om å be kommunedirektøren gå videre med alternativ 3, som innebærer full utbygging av dagens parkeringsareal til park. Det betyr at man ikke bevarer noen besøksparkeringsplasser på Bakklandstorget. 16 p-plasser blir fjernet.