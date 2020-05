Ingen løsning for Moria-barna:

SV reduserer Moria-krav for å få enighet

Regjeringens behandling av Moria-saken skulle egentlig vært ferdig for to uker siden og ble utsatt til i dag. Men heller ikke i dag kommer det noen Moria-løsning. SV reduserer nå sine krav i et forsøk på å skape enighet på Stortinget.